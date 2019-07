Der Stofftier-Sammler

Albi. Hinter der Windschutzscheibe des Mannschaftsbusses vom belgischen Radrennstall Deceuninck-Quick Step herrscht dichtes Gedränge. Sechs gelbe Stofftiere haben dort Platz genommen, es sind Mitbringsel von Julian Alaphilippe. Der Franzose, 27, erhielt bei jeder Etappen-Zeremonie als Träger des Gelben Trikots so ein Plüschtier. Dass sich Rennstall und ganz Frankreich wünschen, der Bus würde vor Stofftieren platzen, versteht sich von selbst.

„Ich bin in der Form meines Lebens. Das ist ein Gefühl, als ob etwas Unnormales passiert. Ich will das Maillot Jaune so weit tragen, wie es nur geht“, sagt Alaphilippe, der davon träumt, als erster Franzose seit Bernard Hinault 1985 die Rundfahrt zu gewinnen. Sein Vorsprung auf den ersten Verfolger – es ist Titelverteidiger Geraint Thomas (Team Ineos) – beträgt jedoch nur 1:12-Minuten. Das dürfte zu wenig sein für Alaphilippe. Der Spitzbart-tragende Sohn eines Orchesterleiters weiß, dass schon bald eine Farbänderung seiner Dienstkleidung bevorsteht. Ob es aber Thomas gelingen wird? Denn Insider setzen längst darauf, dass der Kolumbianer Egan Bernal (+1:16 Min.) dann (als zweimaliger Mountainbike-Weltmeister) für Siege und Furore sorgen wird.

Bevor es bei der 106. Tour von Donnerstag an endgültig ernst wird mit Bergetappen in den Pyrenäen und in den Alpen, haben heute noch einmal Sprinter ihre Chance. Die elfte Etappe (live ab 13.45 Uhr/One, Eurosport) führt über 167 Kilometer von Albi nach Toulouse. Zu überwinden sind ein Berg der dritten und einer der vierten Kategorie. Es deutet auf eine Massenankunft hin. (fin)



TOUR DE FRANCE

10. Etappe (Saint-Flour – Albi, 218 km): 1. Van Aert (BEL) Jumbo 4:49:39 Std.

Gesamtwertung: 1. Alaphilippe 43:27:15 Std. 2. Thomas +1:12 Min. 3. Bernal (KOL) 1:16 12. Konrad 2:46 51. Mühlberger 31:01 118. Pöstlberger 1:17:20 Std. 158. Haller 1:34:03.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2019)