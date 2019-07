Tour: Alaphilippe trägt das Gelbe Trikot in die Pyrenäen

Caleb Ewan sprintete auf der elften Etappe von Albi nach Toulouse (167 km) in 3:51:26 zu seinem ersten Etappensieg bei der Tour de France. Julian Alaphilippe verteidigte zum siebenten Mal das Gelbe Trikot (47:18:41).

Am Donnerstag startet der Tross in die Pyrenäen, warten bei der 209,5 km langen Fahrt in den Kurort Bagnères-de-Bigorre zwei Bergwertungen der Kategorie eins. Dann wollen sich Vorjahressieger Geraint Thomas (+1:12) oder Kolumbiens Kletterspezialist Egan Bernal (+1:16)in Szene setzen.

(APA)