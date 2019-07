Markus Brier: "Wiesberger hat das ganze Repertoire"

Die Auftaktrunde Bernd Wiesbergers bei den 148. Open in Portrush wird Markus Brier nur in den Highlights sehen. Unter Tags steht der Wiener selbst auf dem Platz, im deutschen Vorbeck beim ProAm-Bewerb des Turniers der Senioren-Tour. Am vergangenen Sonntag aber hat er wie viele andere Golf-Fans live vor dem Fernseher mitgefiebert, als sein Landsmann bei den Scottish Open den bislang größten Karriere-Erfolg gefeiert hat. „Das war schon sehr lässig. Die letzte war sicher nicht seine beste Runde, aber am Ende ist es egal, wie man gewinnt“, sagt der 51-Jährige. „Das Tollste für mich ist, dass jetzt ein Österreicher Nummer eins der Rangliste ist, das klingt schon sehr gut.“

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.07.2019)

Meistgekauft