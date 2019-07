Weißhaidinger wirft in London direkt aus WM-Vorbereitung

Auch wenn er sich mitten in der WM-Vorbereitung befindet, erhofft sich Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger am Sonntag beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in London "möglichst solide zu werfen". Der Oberösterreicher verteidigt eine tolle Serie in der Eliteliga, war Zweiter in Doha, Dritter in Stockholm und Dritter in Rabat.

Im Olympiastadion von London sollten "drei, vier gültige Würfe in jedem Fall dabei sein", eine weitere Saisonbestleistung dürfe man sich mitten in der WM-Vorbereitung allerdings nicht erwarten, erklärte der EM-Dritte. Die Welttitelkämpfe finden erst von 27. September bis 6. Oktober in Doha statt. Mit seinen 68,14 m steht Weißhaidinger auf Platz drei der Weltrangliste, in der Diamond League ist er hinter dem Schweden Daniel Stahl Zweiter und fix für das Finale am 6. September in Brüssel qualifiziert.

"Ein 65-m-Wurf und ein Top-5-Platz sind in jedem Fall realistisch. Wir haben zuletzt extrem hohe Umfänge absolviert, trotz einer gewissen Müdigkeit hat sich Luki im Training technisch einwandfrei präsentiert. Wir sind vorsichtig optimistisch", sagte Trainer Gregor Högler. Das Meeting ist freilich top besetzt, die Gegner heißen wieder Stahl, Andrius Gudzius (LTU), Fedrick Dacres (JAM), Christoph Harting (GER), Piotr Malachowski (POL) und Co.