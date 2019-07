Golf: Starker Open-Auftakt für Wiesberger

Bernd Wiesberger hat seine starke Form auch beim Auftakt der 148. Open in Portrush gezeigt. Der Burgenländer leistete sich auf seiner Runde keinen Wackler und kehrte nach zwei Bogeys und drei Birdies mit 70 Schlägen (eins unter Par) ins Klubhaus zurück. Etliche Stars wie der US-Weltranglistenerste Brooks Koepka oder Tiger Woods begannen ihre Runde erst am Nachmittag.

Lokalmatador Rory McIlroy erlebte einen Albtraum-Start in "The Open Championship", gleich am ersten Loch fabrizierte er ein Quadruple-Bogey, blieb auf der Par-vier-Bahn mit acht Schlägen vier über und musste eine Aufholjagd starten.

Ein Kunststück ist dem Argentinier Emiliano Grillo am ersten Tag der Open gelungen. Der 26-Jährige versenkte den Ball auf der für drei Schläge ausgelegten 13. Bahn gleich mit dem ersten Versuch. Das bis dato letzte Hole-in-one bei den British Open war Louis Oosthuizen 2016 gelungen.

(APA/red)