Mühlberger schrammt an Tour-Etappensieg vorbei

Beinahe hätte Gregor Mühlberger auf der 12. Etappe der 106. Tour de France Historisches geschafft. Erst im Zielsprint musste er sich Simon Yates und Pello Bilbao Lopez de Armentia geschlagen geben und verpasste es damit, als vierter österreichischer Tagessieger nach dem Wiener Max Bulla, er trug 1931 als dreifacher Etappensieger sogar das Gelbe Trikot, Peter Luttenberger (2000, Tagessieg im Teamzeitfahren) und Georg Totschnig (2005) in die Geschichte der Rundfahrt einzugehen.

Der Bora-Profi hatte sich auf dem 209,5 km langen Teilstück in den Pyrenäen auf dem letzten Anstieg zur Hourquette d’Ancizan (1. Kategorie) mit dem Briten Yates abgesetzt, später kam noch der Spanier Bilbao Lopez de Armentia hinzu. Im Kurort Bagnères-de-Bigorre lancierte er dann den Zielsprint, musste sich am Ende aber geschlagen geben. Julian Alaphilippe kam mit dem Peloton rund neun Minuten später ins Ziel und behauptete vor dem Zeitfahren am Freitag das Gelbe Trikot.

Für Mühlberger ist es dennoch der größte Erfolg seiner Karriere. Der Niederösterreicher sitzt seit seinem fünften Lebensjahr auf dem Rad, begann als Mountainbiker und zählt jetzt seit Jahren zu den besten Radprofis Österreichs. Er gewann zweimal die U23-Meisterschaft, siegte 2015 bei der Oberösterreich-Rundfahrt und fährt seitdem auch für das Bora-Hansgrohe-Team in der World Tour. 2017 jubelte er bei „Rund um Köln“, wurde Meister im Straßenrennen.

Eigentlich war Mühlberger engagiert, um als „Helfer“ für Patrick Konrad und Emanuel Buchmann bei Kletteretappen aufzutreten. Doch am Donnerstag gab es kein halten mehr für ihn, als der Weg frei war. Mühlberger stellte seine eigenen Ziele hintan, sagte aber: „Vielleicht ergibt sich eine Situation, dass ich meine Chance ergreifen kann. Dann wäre ich bereit.“ Auf dem Weg von Toulouse in die Pyrenäen war es soweit.

