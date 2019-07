Zahl der Woche: 19,3

Millionen Anfragen

hat es in der ersten Verkaufsphase für die Fußball-EM 2020 gegeben. Die Anzahl habe die bisherige Bestmarke von der EM 2016 mit elf Millionen deutlich übertroffen, hieß es von der Uefa. 1,5 Millionen Tickets werden verlost. Besonders begehrt neben dem Finale in London waren die Spiele in München und Amsterdam.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.07.2019)