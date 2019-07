Schwimm-WM: Caroline Pilhatsch Siebente im Rückensprint

Gwangju. Die Steirerin Caroline Pilhatsch ist bei der WM im südkoreanischen Gwangju im Finale über 50 m Rücken auf Platz sieben geschwommen. Die Kurzbahn-Vizeweltmeisterin schlug am Donnerstag auf der nicht-olympischen Langbahn-Sprintstrecke als Vorletzte in 27,78 Sekunden an. Im Halbfinale hatte die 20-Jährige in 27,77 als Gesamtsechste einen neuen österreichischen Rekord geschafft.

Die Medaillen sicherten sich die US-Amerikanerin Olivia Smoliga (27,33) vor Etiene Medeiros (BRA/27,44) und Daria Waskina (RUS/27,51).

Weltrekord über 200 Meter Brust

Der Australier Matthew Wilson hat im Halbfinale über 200 m Brust für einen weiteren Weltrekord bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Gwangju gesorgt. Der 20-Jährige egalisierte am Donnerstag in 2:06,67 Minuten die seit Jänner 2017 vom Japaner Ippei Watanabe gehaltene Bestmarke.