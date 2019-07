Tour de France: Mitfavorit Pinot gibt unter Tränen auf

Dass die 19. Etappe der Tour de France 2019 mit Bergankunft in Tignes Dramatik bieten würde, war klar. Der große Showdown in den Bergen geht in seine Vorentscheidung. Doch damit hatte niemand gerechnet: Der französische Lokalmatador Thibaut Pinot, nach seinem starken Auftritt in den Pyrenäen Favorit auf den Sieg und in der Gesamtwertung Fünfter, musste bei der 19. Etappe nach rund 40 gefahrenen Kilometern unter Tränen aufgeben. Bereits kurz nach Etappenbeginn hatte er sich vom Tour-Arzt am linken Knie behandeln lassen.

Der Hintergrund: Der "L'Équipe" zufolge soll sich Pinot bei der Etappe am Donnerstag einen Muskelfaserriss zugezogen haben.

Pinots Team Groupama-FDJ erklärte umgehend auf Twitter, dass Pinot seit gestern unter muskulären Schmerzen Problemen leide und bereits die 18. Etappe unter großen Schmerzen beenden musste. Abends habe er kaum noch laufen können. Da sich an seinem Zustand nichts geändert habe, musste er nun die Tour aufgeben.

Thibaut suffers from a muscular lesion on his left thigh. Yesterday, he finished stage 18 with a sharp pain and had troubles walking in the evening. His condition didn't improve today, he just withdrew from the #TDF2019.