Tour de France: Mitfavorit Pinot gibt unter Tränen auf

Dass die 19. Etappe der Tour de France 2019 mit Bergankunft in Tignes Dramatik bieten würde, war klar. Der große Showdown in den Bergen geht in seine Vorentscheidung. Doch damit hatte niemand gerechnet: Der französische Lokalmatador Thibaut Pinot, nach seinem starken Auftritt in den Pyrenäen Favorit auf den Sieg und in der Gesamtwertung Fünfter, musste bei der 19. Etappe nach rund 40 gefahrenen Kilometern unter Tränen aufgeben. Bereits kurz nach Etappenbeginn hatte er sich vom Tour-Arzt am linken Knie behandeln lassen.

Der Hintergrund: Der "L'Équipe" zufolge soll sich Pinot bei der Etappe am Donnerstag einen Muskelfaserriss zugezogen haben.

Die Hoffnungen der Franzosen auf den ersten Heimsieg seit 1985 haben damit einen deutlichen Dämpfer erlitten und liegen nun auf den Schultern des Führenden Julian Alaphilippe. Die Frankreich-Rundfahrt endet am Sonntag in Paris.

(Red.)