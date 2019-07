Das Gelbe Trikot: Stoff für Legenden

Der erste Träger des Gelben Trikots hätte es am liebsten gleich wieder ausgezogen. Vor 100 Jahren, am 19. Juli 1919, wurde dem schmächtigen Franzosen Eugène Christophe in einem Hotelzimmer in Grenoble das Maillot Jaune (Gelbes Trikot) übergestreift – als erstem Fahrer überhaupt. Die Zuschauer der Tour de France hatten moniert, dass der Gesamtführende beim Vorbeirasen nicht auszumachen sei, Tour-Direktor Henri Desgrange, der 1903 die Frankreich-Rundfahrt ins Leben gerufen hatte, reagierte mit dem auffälligen Kleidungsstück. Spitzenreiter Christophe gefiel es gar nicht, er wollte im Peloton lieber unerkannt seine Attacken setzen.

