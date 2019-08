Der Macher der Mehrkämpferinnen

Warum kommen zwei der weltbesten Mehrkämpferinnen aus Oberösterreich? Zufall? Oder hat es doch etwas mit der Ausbildung zu tun, die Ivona Dadić und Verena Preiner in jungen Jahren erfahren haben? Dann wäre Wolfgang Adler ein heißer Tipp. Er kennt beide sehr gut, hat er sie doch in den vor allem für die Technikentwicklung wichtigen Jugendjahren betreut. Der Oberösterreicher ist seit Jahrzehnten ganz nah am Geschehen in der heimischen Leichtathletik dabei. Seit 20 Jahren kümmert sich der vom Land Oberösterreich bezahlte 56-jährige Adler um Talente, die am Linzer BORG neben ihrer sportlichen Ausbildung die Reifeprüfung ablegen. Derzeit sind 14 Athleten in seiner Trainingsgruppe, bei deren Betreuung wird er von zwei Assistenztrainern unterstützt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2019)

Meistgekauft