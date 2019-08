WM-Silber für Österreichs Faustballer

Für Österreichs Faustball-Männerteam hat es am Samstag im WM-Finale in Winterthur gegen Titelverteidiger Deutschland die erwartete 0:4-Niederlage gesetzt. Die ÖFBB-Auswahl konnte lediglich im dritten Satz mit dem Topfavoriten mithalten und verlor am Ende 4:11,4:11,9:11,5:11. Es war der bereits dritte Titel en suite für die Deutschen und der insgesamt zwölfte.

Bronze sicherte sich Brasilien mit einem glatten 4:0-Erfolg über Gastgeber Schweiz.

