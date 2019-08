Vuelta a España: 3272 km, drei Österreicher

Wien. Drei Österreicher werden ab Samstag in Spanien an der Startlinie der Vuelta a España stehen. Das Bora-Team stellt mit Felix Großschartner und Gregor Mühlberger gleich zwei Akteure, wie der deutsche Rennstall am Montag bestätigte. Zudem steht Hermann Pernsteiner im Aufgebot des Bahrain-Merida-Teams. Türkei-Rundfahrtsieger Großschartner feiert nach zwei Giro-Aufritten sein Spanien-Debüt. Mühlberger, der dieses Jahr bei der Tour de France mit einem dritten Etappen-Rang aufzeigte, und Pernsteiner bestreiten zum zweiten Mal die große Schleife auf der iberischen Halbinsel.

Bernhard Eisel (Dimension Data) und Michael Gogl (Trek) sind ab 29. August bei der Deutschland-Rundfahrt im Einsatz, Patrick Konrad und Lukas Pöstlberger (beide Bora) fahren das Bretagne-Classic-Rennen am 1. September. Auch Riccardo Zoidl ist bei der Vuelta nicht dabei, der CCC-Rennstall verzichtete in seinem achtköpfigen Aufgebot auf den Oberösterreicher.

Die Vuelta startet am Samstag mit einem Einzelzeitfahren in Torrevieja (18 km) und führt über 21 Etappen und 3272 Kilometer bis in die Hauptstadt Madrid. Insgesamt sieben Bergetappen stehen auf dem Programm, im Vorjahr gewann der Brite Simon Yates. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2019)