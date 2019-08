Pepo Puch verteidigt Titel in der Paradressur

Pepo Puch hat Österreich die erste Medaille bei der Pferdesport-EM in Rotterdam beschert. Der 53-jährige Steirer verteidigte seinen Titel in der Paradressur (Grade 2) im Individual Test mit Sailor’s Blue, mit dem er 2018 bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA) zweimal Silber geholt hatte.

„Das ist komplett verrückt, unvorstellbar. Ich habe die Britin nach mir gesehen, die war sehr, sehr gut. Es war heuer nur ein kleines Feld, aber die absolut Besten am Start, sodass mit dem Erfolg nicht zu rechnen war“, jubelte Pepo Puch, der über seinen insgesamt siebenten EM-Titel Tränen der Freude vergoss.

Mit dem Score von 75,235 Prozent war der Abstand des zweimaligen Goldmedaillengewinners bei Paralympics mit seinem 11-jährigen Wallach zur Konkurrenz groß: Silber ging mit 73,471 Prozent an die Britin Georgia Wilson auf Midnight, Bronze an die Niederländerin Nicole den Dulk mit dem 16-jährigen Routinier Wallace N.O.P. (73,353).

Pepo Puchs Teamkollegin in Grade 2, Michaela Kuntner und ihr 7-jähriger Haflinger Stockholm schlugen sich bei ihrem EM-Debüt tapfer – Rang 7 mit 64,294 Prozent.

(APA)