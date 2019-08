Aufstieg zum olympischen Hoffnungsträger

Hachioji/Wien. Mit Silber hat Jakob Schubert die Kletter-WM im japanischen Hachioji eröffnet, mit Silber hat er sie am Mittwoch beschlossen. Der Innsbrucker kletterte im finalen Kombinationsbewerb aus Speed, Boulder und Vorstieg mit 35,00 Punkten auf den zweiten Rang hinter Lokalmatador Tomoa Narasaki (4,00) und damit zu seiner bereits dritten Medaille bei diesen Titelkämpfen. Im Vorstieg hatte der 28-Jährige noch Bronze gewonnen. In der Kombination komplettierte überraschend der Kasache Rischat Chaibullin (40,00) das Podest.

„Wahnsinn. Ich habe eigentlich schon vor dem Finale mehr erreicht, als ich mir vorgenommen habe. Dass es jetzt noch mit der dritten Medaille geklappt hat, ist unglaublich“, frohlockte Schubert, der vor dem abschließenden Vorstieg lediglich auf Platz sieben rangiert hatte. In seiner Paradedisziplin demonstrierte der zweifache Weltmeister (2012, 2018) dann sein ganzes Können und legte mit einer Fabelzeit vor, an der die nachfolgenden Konkurrenten allesamt scheiterten. „In meiner allerletzten Route hier im Finale wollte ich allen noch einmal zeigen – inklusive mir selbst –, was ich draufhabe. Dass das dann so aufgeht, ist natürlich genial“, sagte Schubert.

Mit der Ausbeute von dreimal Gold und einmal Bronze (neben Schubert triumphierte Jessica Pilz im Vorstieg und wurde Kombi-Dritte) bei der Heim-WM 2018 in Innsbruck konnte die ÖKV-Mannschaft diesmal nicht ganz mithalten, das große Ziel aber neben Edelmetall ist geschafft: Sowohl Schubert als auch Pilz haben sich im ersten Anlauf eines der sieben zu vergebenden Tickets für die Olympia-Premiere 2020 in Tokio gesichert. Während der Innsbrucker seines mit dem Finaleinzug in der Kombination sicher hat, muss Pilz sich als Zehntplatzierte offiziell noch gedulden. Durch Nationenbeschränkung und Gastgeber-Bonus ist aber auch ihr in der bereinigten Liste der Startplatz gewiss.

Das Allrounder-Highlight

Wenn in einem Jahr im Aomi Urban Sports Park in Tokio erstmals um Olympia-Medaillen geklettert wird, zählt Österreich jedenfalls zu den heißen Medaillenkandidaten. Die Fixstarter Schubert und Pilz haben im Speed aufgeholt und zählen mit ihren Stärken im Vorstieg und Bouldern zu den weltbesten Allroundern. Der Weltverband hat für die Olympia-Premiere eigens die Kombination geschaffen, um keine der drei Disziplinen zu benachteiligen.

Nur jeweils 20 Frauen und Männer dürfen in Tokio starten, maximal zwei pro Nation. Jugend-Olympiasiegerin Sandra Lettner, 18, scheiterte bei der WM, die nächste Chance bietet sich ihr bereits Ende November beim Qualifikationsbewerb in Toulouse. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2019)