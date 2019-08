16-jährige Grabowski schwimmt mit Rekord zu Olympia

Schwimmerin Lena Grabowski ist bei der Junioren-WM in Budapest am Donnerstag zu Silber geschwommen. In 2:10,27 Minuten musste sich die 16-jährige Burgenländerin über 200 m Rücken nur der Kanadierin Hannah Jade (2:09,28) geschlagen geben, unterbot dabei ihre eigene österreichische Rekordmarke um 52/100 sowie das Olympialimit für Tokio 2020 um 12/100-Sekunden.

In einer ersten Reaktion zeigte sich Schwimmerin Lena Grabowski nach erreichtem Olympia-Limit euphorisiert. "Das ist einfach nur geil. Das schönste Jahr meines Lebens. Ich pack das gerade gar nicht. Und das alles am Ende der längsten Saison meines Lebens. Ich bin sehr froh, dass ich das jetzt schon geschafft habe und mich voll auf Olympia konzentrieren kann", sagte sie in einer Aussendung des OSV.

Grabowski ist damit neben Marlene Kahler (1.500 m Kraul) und Felix Auböck (800 m Kraul) der dritte OSV-Fixstarter bei den kommenden Olympischen Sommerspielen.

(APA)