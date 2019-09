Weißhaidinger Zweiter der Diamond League

Lukas Weißhaidinger hat am Freitag beim Finale der Diamond League in Brüssel auch den Beweis seiner guten Vorbereitung in Richtung Leichtathletik-WM geliefert. Der EM-Dritte musste im Diskuswurf mit seiner Bestweite von 66,03 m nur dem schwedischen Topfavoriten Daniel Stahl (68,68) den Vortritt lassen. Damit beendete er die Serie als Zweiter und erhielt einen Scheck über 20.000 Dollar.

Weißhaidinger hatte bei den Meetings zuvor einen zweiten Platz und zwei dritten Ränge als beste Resultate erreicht. Auf den weiteren Plätzen landeten beim Finale in Belgien der Jamaikaner Fedrick Dacres (65,27) und Weltmeister Andrius Gudzius (65,19) aus Litauen.

Ergebnis Finale Diamond League in Brüssel - Diskus, Männer:

1. Daniel Stahl (SWE) 68,68 m - 2. Lukas Weißhaidinger (AUT) 66,03 - 3. Fedrick Dacres (JAM) 65,27 - 4. Andrius Gudzius (LIT) 65,19 - 5. Piotr Malachowski (POL) 64,78 - 6. Ehsan Hadadi (IRN) 64,75

Saison-Endstand: 1. Stahl - 2. Weißhaidinger - 3. Dacres