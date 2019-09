Karate: Bronze lässt Buchinger weiter von Olympia träumen

Karateka Alisa Buchinger hat beim Premier-League-Turnier am nächstjährigen Olympia-Schauplatz Tokio in der Kumite-Klasse bis 68 Kilogramm die Bronzemedaille gewonnen. Die Salzburgerin setzte sich am Sonntag im kleinen Finale gegen die Griechin Kyriaki Kydonaki mit 4:0 durch und darf damit weiter von einer Olympia-Teilnahme träumen. "Ich schwebe auf Wolke sieben", sagte die Ex-Weltmeisterin.

(APA)