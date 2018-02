Formel 1: Leichter Unfall von Ricciardo bei Red-Bull-Test

Daniel Ricciardo hat bei inoffiziellen Formel-1-Testfahrten mit dem neuen Red-Bull-Boliden RB14 in Silverstone einen leichten Unfall gehabt. Nach Aussagen des Teams entstand am Wagen nur ein kleiner Schaden. Zudem seien die Testfahrten in Spanien in der kommenden Woche in keiner Weise betroffen.

Ricciardo nahm in einem vom Rennstall veröffentlichten Statement keinen Bezug auf sein Malheur. "Nach ein paar Runden ist es immer schwer etwas zu sagen, aber das erste Gefühl ist positiv. Ich habe das Gefühl, dass das Heck sehr ruhig ist", sagte der Australier nach der auf 100 Kilometer beschränkten Session, die zum Erstellen von Filmaufnahmen diente.

(APA)