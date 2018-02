Formel 1: Ferrari und Red Bull wollen angreifen

Auf dem Circuit de Catalunya erfolgt am Montag das erste Kräftemessen vor der neuen Formel-1-Saison. Ferrari und Red Bull starten einen neuen Angriff auf die Vorherrschaft von Mercedes. Viermal in Serie haben die Silberpfeile zuletzt beide WM-Titel eingefahren. Vor den ersten Testfahrten in Montmelo bei Barcelona gilt das Team von Weltmeister Lewis Hamilton neuerlich als Favorit.

Ferrari will die Lücke - 2017 so klein wie seit Jahren nicht - mit einem noch radikaleren Auto schließen. "Was einen unheimlich großen Unterschied dieses Jahr ausmacht, ist die Aufmerksamkeit fürs Detail", meinte Starpilot Sebastian Vettel. "Ich glaube, da haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht." Die ersten vier Testtage in Katalonien werden das eventuell bestätigen - oder auch nicht.

Für Ferrari startet am Montag Kimi Räikkönen. Bei Mercedes sitzt am Vormittag Valtteri Bottas im Auto, am Nachmittag Hamilton. Bei Red Bull erhält Daniel Ricciardo die erste Ausfahrt. Der Australier hatte bei ersten Filmaufnahmen mit dem RB14 diese Woche einen leichten Unfall fabriziert. Für den Testauftakt sollen die Schäden am Boliden aber keine gravierenden Folgen haben.

Die Regeln haben sich für Formel-1-Verhältnisse 2018 nicht so gravierend geändert. Alle drei Topteams nehmen die Stärken und Schwächen ihrer Autos mit ins neue Jahr. Letztere versucht man, weitestgehend ausgemerzt zu haben. Mercedes befindet sich neuerlich in der Rolle des Gejagten, auch wenn der Serienweltmeister diese Rolle nicht gerne annimmt. "Alles fängt bei null an", meinte Teamchef Toto Wolff.

Ins Auge sticht bei allen neuen Autos der umstrittene Cockpitschutz Halo. Ricciardo berichtete nach seiner ersten Ausfahrt trotz der gewöhnungsbedürftigen Optik des Bügels von keinerlei Beeinträchtigung des Sichtfeldes. "Ich habe gut gesehen damit", sagte der 29-Jährige, der wie üblich mit einem Heimrennen in die Saison startet. Der erste WM-Lauf findet am 25. März in Melbourne statt.

Bis dahin will auch Ferrari noch einen Schritt weiter sein. Zweimal vier Testtage in Montmelo stehen den zehn Teams vor Saisonstart zur Verfügung. Zumindest zum Auftakt ist Tarnen und Täuschen angesagt, um die Konkurrenz nicht an den eigenen Ideen teilhaben zu lassen. "Das ideale Szenario ist, dass wir vornewegdüsen und mit alldem nichts zu tun haben", sagte Vettel mit einem Schmunzeln. "Da wäre ich nicht eingeschnappt, wenn es so wäre."