Formel 1: Vettel triumphiert in Bahrain

Sebastian Vettel hat auch das zweite Formel-1-Rennen der neuen Saison gewonnen. Nach dem siegreichen Auftakt in Australien triumphierte der Deutsche am Sonntag vor den beiden Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. „Ich bin glücklich, dass es geklappt hat“, sagte der 30-Jährige nach dem 49. Sieg im 200. Rennen seiner Karriere. Die WM-Wertung führt Vettel mit dem Maximum von 50 Punkten an, nach 1992 hat der Gewinner der ersten beiden Rennen stets auch den Titel gewonnen. „An so etwas glaube ich nicht. Statistiken sind mir egal.“

Pole-Setter Vettel überraschte mit einer Ein-Stopp-Strategie, fuhr nach dem Reifenwechsel in Runde 18 entgegen allen Prognosen mit den Soft-Reifen bis ins Ziel. Im Finish kam ihm Bottas noch einmal gefährlich nahe, doch der Ferrari-Pilot wehrte die Attacken souverän ab. „Zehn Runden vor Schluss sagte ich am Funk: 'Ich habe alles unter Kontrolle.' Das war eine Lüge. Ich dachte nicht, dass ich es schaffen würde“, berichtete Vettel.

Doch Bottas griff zu spät an und konnte ihn nicht mehr abfangen, entsprechend groß war die Enttäuschung bei Mercedes. „Ein Rennen so knapp zu verlieren, ist ärgerlich. Es war mehr drin“, meinte Sportchef Toto Wolff. Hamilton, der nach der Strafversetzung von Rang neun gestartet war, kämpfte mit Problemen mit dem Boxenfunk und war über den Podestplatz „sehr froh“.

Toro Rosso jubelt, Desaster für Red Bull

Während Toro Rosso über den sensationellen vierten Platz von F1-Neuling Pierre Gasly jubelte, endete das Rennen für Red Bull in einem Desaster. Daniel Ricciardo musste sein Auto wegen eines Fehlers in der Motorenelektronik bereits nach zwei Runden abstellen, kurz darauf schied auch Max Verstappen aus. Der Niederländer hatte bei einer Kollision mit Lewis Hamilton sich erst einen Reifen zerstört und wurde schließlich vermutlich von einem Problem mit dem Differentialgetriebe ausgebremst.

Zwei Siege hintereinander gelangen Ferrari zuletzt vor acht Jahren. Wermutstropfen für die Scuderia war die Verletzung eines Mechanikers. Kimi Räikkönen hatte beim Boxenstopp zu früh das Startsignal bekommen, der Mann wurde umgefahren und erlitt einen Beinbruch. „Ich habe Grün bekommen und bin los gefahren. Das ist sehr unglücklich gelaufen und tut mir sehr leid“, betonte der Finne.

