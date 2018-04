Formel 1: Vettel erobert in Shanghai die Pole Position

Der deutsche Ferrari-Star Sebastian Vettel hat am Samstag im Qualifying die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix von China erobert. Der 30-jährige WM-Leader erzielte in 1:31,095 Minuten 87 Tausendstel vor seinem finnischen Teamkollegen Kimi Räikkönen Bestzeit auf dem Shanghai International Circuit. Weltmeister Lewis Hamilton musste sich mit 0,580 Sekunden Rückstand nur mit Rang vier begnügen.

Der Engländer landete damit unmittelbar hinter seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,530 Sek.). Auf den Plätzen fünf und sechs folgten die Red-Bull-Piloten Max Verstappen (NED/0,701) und Daniel Ricciardo (AUS/0,853). Für Vettel war es die zweite Pole in Serie nach jener zuletzt in Bahrain und die insgesamt 52. seiner Karriere. In China steht der vierfache Ex-Weltmeister zum vierten Mal auf dem besten Startplatz.

Qualifying-Endstand nach drei Abschnitten (Q1, Q2 und Q3) am Samstag:

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:31,095 (Schnitt: 213,878 km/h) - 2. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:31,182 - 3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:31,625 - 4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:31,675 - 5. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:31,796 - 6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:31,948 - 7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:32,532 - 8. Sergio Perez (MEX) Force India 1:32,758 - 9. Carlos Sainz (ESP) Renault 1:32,819 - 10. Romain Grosjean (FRA) Haas-Ferrari 1:32,855 (alle in Q3) - 11. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:32,986 (in Q2) - 12. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:33,057 - 13. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:33,232 - 14. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:33,505 - 15. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso 1:33,795 - 16. Sergej Sirotkin (RUS) Williams 1:34,062 (in Q1) - 17. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 1:34,101 - 18. Lance Stroll (CAN) Williams 1:34,285 - 19. Charles Leclerc (MON) Sauber 1:34,454 - 20. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:34,914

(APA)