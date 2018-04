Jos Verstappen rügt Sohn Max: "Er muss mehr nachdenken"

"In manchen Situationen muss Max einfach mehr nachdenken", betonte der 46-jährige Niederländer, der selbst von 1994 bis 2003 in der Königsklasse des Motorsports gefahren war, in einem Interview in seiner Heimat mit dem Kabel-TV-Betreiber Ziggo.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen war am Sonntag im China-Grand-Prix in Shanghai nach einer Kollision mit Ferrari-Star und WM-Leader Sebastian Vettel mit einer Zehn-Sekunden-Zeitstrafe belegt worden und deshalb nicht über Rang fünf hinausgekommen. "Das war nicht möglich", meinte Jos Verstappen zu diesem Überholmanöver seines 20-jährigen Sohnes, der einen "Fehler bei der Einschätzung" dieser Situation gemacht habe.

Er wolle aber auf keinen Fall, dass Max seinen Fahrstil ändere. "Er hat gleich am Start zwei überholt, das hat er perfekt gemacht. Genau das wollen alle von ihm sehen. Aber solche Aktionen (wie gegen Vettel, Anm.) wollen wir nicht sehen. Da muss er sich besser unter Kontrolle haben und nachdenken", bekräftigte Jos Verstappen.

