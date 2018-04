MotoGP: Marquez bleibt in Austin unantastbar

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat zum bereits sechsten Mal in Serie den Grand Prix von Amerika in Texas gewonnen. Der 25-jährige Honda-Pilot gewann am Sonntag in Austin überlegen vor seinem Landsmann Maverick Vinales (Yamaha) sowie den Italienern Andrea Iannone (Suzuki), Valentino Rossi (Yamaha) und Andrea Dovizioso (Ducati).

KTM-Fahrer Pol Espargaro (ESP) wurde 13., sein Teamkollege Bradley Smith (GBR) landete an der 16. Stelle. In der Gesamtwertung verbesserte sich Marquez nach dem Nuller von Argentinien mit 45 Punkten auf zweiten Rang, einen Punkt hinter Dovizioso. Der bisherige Leader, Cal Crutchlow, wurde nach einem Sturz nur 19.

Am Samstag hatte Marquez auch die Trainingsbestzeit erzielt, wurde aber wegen Behinderung um drei Startplätze strafversetzt. Dennoch fuhr er im Rennen in souveräner Manier zu seinem 36. Sieg in der Königsklasse.

(APA/sda)