Toto Wolff: "Wie Helikopterfliegen daheim"

Toto Wolff ist sehr gut aufgelegt. Der Wiener, 46, hätte ob des durchwachsenen Starts des Mercedes-Teams in die Formel-1-Saison zwar allen Grund, grantig aufzutreten. Doch er wollte bei einem gemütlichen Treffen im Café Landtmann partout nicht schwarzmalen. „Wieso denn? Lewis Hamilton ist Zweiter in der Fahrer-WM, Valtteri Bottas Dritter. Und wenn ich mich nicht irre, führt Mercedes in der Konstrukteurs-WM.“ Der erste Saisonsieg und die Rückkehr zur Normalität im Silberpfeil-Kosmos ist also nur noch eine Ausfahrt entfernt. Eventuell gelingt ja heute, in Baku (15.10 Uhr, live ORF eins) beim GP von Aserbaidschan, im dritten Rennen der erste Saisonsieg.