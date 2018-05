MotoGP: Franzose Zarco fährt ab 2019 für KTM

Der französische MotoGP-Star Johann Zarco startet ab 2019 für das KTM-Werksteam. Das gab KTM am Donnerstag bekannt. Der aktuelle Yamaha-Fahrer geht damit ab nächstem Jahr zusammen mit Pol Espargaro auf der orangefarbenen KTM RC16 aus Österreich auf WM-Punktejagd. Der Spanier war einen Tag vorher bis 2020 verlängert worden.

Zarco fährt derzeit für das Yamaha-Tech3-Team und ist aktuell WM-Fünfter. Der 27-Jährige aus Cannes ist zweifacher Moto2-Weltmeister und mit 16 Grand-Prix Siegen erfolgreichster Franzose in der Zweirad-WM. Sein Engagement beim Red Bull KTM Factory Team wurde zunächst auf zwei Jahre und ebenfalls bis 2020 angelegt. Zarco ist ein "Heimkehrer", war er doch 2007 der erste Gewinner des Red Bull Rookies Cup.

"Seit damals waren wir immer in gutem Kontakt zu ihm. Er würde nicht zu uns stoßen, wenn er nicht auch daran glauben würde, dass wir gewinnen können", sagte KTM's Motorsport-Direktor Pit Beirer. KTM ist erst seit 2017 voll in der MotoGP am Start.

Mit dem Top-Piloten Zarco, im Vorjahr MotoGP-"Rookie of the Year", könne man nun den nächsten Schritt angehen, so Beirer. "Die ersten zwei Saisonen waren für uns Aufbaujahre. Johann schlägt mit seiner Satellitenmaschine regelmäßig die Werksfahrer und qualifiziert sich konstant für die erste Reihe. Mit einem Fahrer wie ihm können wir den nächsten Level erreichen."

Mit dem Engagement eines der meistgejagten MotoGP-Piloten ist zumindest im Werksteam von KTM ab 2019 kein Platz mehr für Bradley Smith. Der bisher etwas glücklose Engländer bildet seit vergangenem Jahr zusammen mit Espargaro das aktuelle KTM-Fahrerduo. Allerdings hat KTM ab 2019 vier Motorräder am Start, weil auch das Tech3-Team künftig mit Bikes aus Munderfing an den Start geht.

