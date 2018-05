Formel 1: Vettel denkt noch lange nicht an den WM-Titel

Sebastian Vettel will noch keinen Gedanken an die Formel-1-Weltmeisterschaft verschwenden. "Es gibt noch so viele Rennen. Es macht keinen Sinn, jetzt über die WM zu reden", betonte der Ferrari-Pilot am Donnerstag im Fahrerlager des Circuit de Catalunya außerhalb von Barcelona. Seinem Rivalen Lewis Hamilton ist noch immer nicht klar, was der neue Mercedes imstande ist zu leisten.

"Es geht sehr eng zu an der Spitze, Kleinigkeiten entscheiden", sagte Vettel. Vor dem Großen Preis von Spanien am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF eins und RTL) liegt er im Duell der viermaligen Titelträger mit vier Punkten Rückstand als Zweiter im WM-Klassement hinter Hamilton.

49 Siege feierte der Deutsche bisher in seiner Karriere. Einen davon holte er 2011 auf dem 4,655 Kilometer langen Kurs in Katalonien. Auf der Pole Position stand Vettel beim Großen Preis von Spanien aber noch nie. Diesmal scheint die Gelegenheit günstig. "Ferrari hat immer noch die Oberhand", fürchtete Hamilton. "Wir müssen noch etwas tun. Unser Qualifikations-Speed ist nicht gleich mit ihrem."

Der Formel-1-Jetsetter gönnte sich nach seinem glücklichen ersten Saisonsieg zuletzt in Aserbaidschan und vor Runde fünf des packenden WM-Duells einen Trip zur Met Gala in New York - ganz in Weiß. Was Spanien bringt, weiß noch niemand. "Ich habe keine Ahnung, wie das Wochenende verlaufen wird", sagte Hamilton. "Es gibt noch viele Unbekannte in dieser Saison."

Neben den beiden starken Finnen, seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Ferrari-Ass Kimi Räikkönen, können auch die Red Bulls im Kampf um den Sieg eingreifen. Schwieriger wird es indes für Lokalheld Fernando Alonso, sein Erfolgserlebnis vom vergangenen Wochenende zu wiederholen, als er im Toyota den Langstrecken-Auftakt in Spa gewann.

Sein McLaren-Team sieht Alonso vorerst noch nicht als Herausforderer für die drei Top-Rennställe. Der 36-jährige Spanier geht davon aus, dass es weiterhin ein "langer Weg" für das britische Traditionsteam ist. "Wir hinken noch hinterher, wir sind nicht in der Position, in der wir sein wollen", sagte er.

Vor fünf Jahren gewann Alonso den Großen Preis von Spanien. Seitdem wartet er auf einen Formel-1-Sieg. "Es ist schwer zu sagen, wie weit wir genau zurückliegen", meinte Alonso und vermutete, dass er pro Runde 1,8 bis 2 Sekunden auf die Spitze verliert. Er wolle sich davon aber nicht entmutigen lassen: "Ich bin weiter motiviert. Ich liebe es, Rennen zu fahren. Ich liebe es zu gewinnen."