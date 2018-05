Der Reifenpoker von Barcelona

Mercedes ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und geht am Sonntag (15.10 Uhr, live in ORF eins, Sky, RTL) aus der ersten Startreihe in den Grand Prix von Spanien in Barcelona. Lewis Hamilton sicherte sich im Qualifying vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas die Pole-Position, dahinter folgten Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. „Ich habe diese Pole gebraucht. Ich hatte schon länger keine mehr“, zeigte sich Hamilton erleichtert. Für den Briten war es die erste seit dem Saisonauftakt in Australien und die insgesamt 74. seiner Karriere.

WM-Rivale Vettel, der aktuell vier Punkte Rückstand auf Hamilton hat, war naturgemäß nicht ganz zufrieden. „Ich sah, dass mein Name nicht ganz nach oben ging, also bin ich nicht ganz glücklich“, erklärte der Deutsche, gab sich für das Rennen aber dennoch optimistisch. „Die letzte Runde, da war ich zufrieden.“

Die Entscheidung hatten die unterschiedlichen Reifenstrategien gebracht. Ferrari setzte im letzten Abschnitt auf die eigentlich schnelleren Supersoft-Pneus, die Silberpfeile blieben bei Soft und lagen damit am Ende voran. Ein Grund dafür könnten die kühlen Temperaturen in Barcelona sein. Im Red-Bull-Stallduell war allerdings Max Verstappen mit der weichsten Reifenmischung wiederum schneller als Daniel Ricciardo. Mercedes-Sportchef Toto Wolff kam jedenfalls trotz der Überlegenheit seiner Piloten ins Grübeln. „Der gelbe Reifen ist wahrscheinlich einen Tick schneller, auch wenn das gegen jede Logik ist. Das haben wir bei Sebastian auch gesehen. Da muss man experimentieren“, meinte der Wiener. Auch Verstappen hielt fest: „Ich habe noch immer keine Ahnung, was besser ist.“



Geschrotteter Toro Rosso. Für einen Schreckmoment sorgte Brendon Hartley im letzten freien Training. Der Neuseeländer verlor die Kontrolle über seinen Toro Rosso und kollidierte so hart, dass die Rückseite seines Boliden fast vom Rest des Chassis weggebrochen ist. Das Fahrzeug musste mit einem Kran über die Barrieren gehoben werden. Nach einem medizinischen Check wurde Hartley für fit erklärt, jedoch war ein Antreten wegen des großen Schadens unwahrscheinlich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2018)