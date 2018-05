Formel 1: Red Bull im ersten Monaco-Training voran

Die Red-Bull-Piloten haben am Donnerstag das erste Freie Training für den Grand-Prix von Monaco der Formel 1 dominiert. Daniel Ricciardo war am 250. GP-Wochenende des Teams Schnellster vor seinem Kollegen Max Verstappen. Dahinter folgten WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Mercedes) und der in der WM-Wertung aktuell zweitplatzierte Sebastian Vettel (Ferrari).

(APA)