Formel 1: Hamilton fährt Trainingsbestzeit in Spielberg

Das Formel-1-Team von Mercedes hat am ersten Trainingstag vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg das Tempo diktiert. WM-Leader Lewis Hamilton führte das Klassement am Freitag nach den zwei Einheiten jeweils vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas an. Ferrari-Topmann Sebastian Vettel kam dem "Silberpfeil"-Duo am Nachmittag am nächsten, der Deutsche lag 0,236 Sekunden hinter Hamilton.

Der Grand Prix auf dem Red Bull Ring findet am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF eins) statt, um die Startplätze wird bereits am Samstag (15.00 Uhr) im Qualifying gefahren. Mercedes geht als Favorit in das neunte Rennen der Weltmeisterschaft 2018. Der Brite Hamilton, der Titelverteidiger ist, führt in der Gesamtwertung aktuell 14 Punkte vor Vettel.

(APA)