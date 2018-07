Verstappen sichert Red Bulls ersten Heimsieg in Spielberg

Spielberg/Wien. Max Verstappen hat geschafft, wovon Dietrich Mateschitz, sein Energydrinkkonzern und Motorsportberater Helmut Marko jahrelang so sehnlich gewartet hatten. Dem Niederländer, 20, unterlief beim Heimevent seines Rennstalls kein Crash-Test; im Gegenteil: er sicherte RB Racing den ersten Sieg in Spielberg. Damit gewann erstmals seit 2014 und der Rückkehr der Formel 1 nach Österreich, kein Mercedes-Pilot.

Der Niederländer – er feierte seinen vierten GP-Sieg und den ersten seit Mexiko City 2017 – ist damit endgültig der Liebling der RB-Familie. Er galt nicht umsonst als großes Versprechen, wurde von Marko tunlichst fürsorglich aufgezogen und trotz zahlreicher Verfehlungen und Unfälle nie gravierend sanktioniert. Filigrane Ausnahmekönner vertragen keine Strafen, es bewirkt bei ihnen sogar das Gegenteil und generiert Trotz.

Es ist der 58. Sieg von RB Racing in der Formel 1. Verstappen siegte vor Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel. Der Deutsche übernahm damit wieder die WM-Führung, da Weltmeister Lewis Hamilton ausfiel. Weil auch Valtteri Bottas vorzeitig assuetigen musste, fuhr Mercedes 2018 in Spielnberg in ein Debakel.

Für Verstappen, der von rund 18.000 Fans aus der Heimat am Red Bull Ring angefeuert wurde, war es der insgesamt vierte Sieg seiner Karriere.. „Das ist großartig! Vor all diesen Fans auf dem Red Bull Ring - mit einem Red Bull. Großartig!“, sprudelte es aus dem 20-Jährigen nach Überfahrt der Ziellinie heraus. Vor dem Rennen hatte es wahrlich nicht nach einem Red-Bull-Triumph ausgesehen. Am Freitag und Samstag hatte das Austro-Team das Tempo von Mercedes und Ferrari nicht mitgehen können. „Es war auch sehr hart, die Reifen in den Griff zu kriegen. Man musste wirklich auf sie achtgeben, es gab viele Blasen. Wir haben es geschafft, bis zum Ende durchzuhalten.“