Formel 1: Hamilton gewinnt Grand Prix von Ungarn

Mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg hat sich Lewis Hamilton in die vierwöchigen Sommerpause der Formel 1 verabschiedet. Bei Trockenheit und Hitze auf dem Hungaroring manövrierte der Brite seinen Mercedes in souveräner Manier vor den beiden Ferraris ins Ziel. Der zweitplatzierte Sebastian Vettel konnte seinen Motorenvorteil ob der 14 Kurven pro Runde nur einmal ausspielen, als er wenige Runden vor Schluss Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas mit einem riskanten Manöver noch abfing. Bottas kollidierte danach auch noch Daniel Ricciardo (Red Bull) und musste sich am Ende mit Platz fünf zufriedengeben. Kimi Raikkönen wurde Dritter.

Hamilton hat mit seinem fünften Sieg im zwölften Saisonrennen seine WM-Führung gegenüber Vettel ausgebaut. Sechsmal hat der Brite nun in Ungarn gewonnen und damit öfter als jeder andere Formel-1-Pilot. „Es war nicht unser schnellste Wochenende, wir waren nicht die Favoriten. Diese Punkte mitzunehmen, ist ein Bonus“, erklärte der Brite, der mit Platz eins im Qualifying die Basis für seinen Erfolg gelegt hatte.

Vettel bedauerte vor allem einen Zwischenfall beim Boxenstopp, der ihn wertvolle Sekunden gekostet hatte und hinter Bottas zurückfallen ließ. „Ein schwieriges Rennen. Wir waren schnell, hatten aber nicht die Position, das auszunutzen“, meinte der Deutsche.

Für Red Bull fuhr Ricciardo immerhin noch Platz vier ein, der Australier war nur als Zwölfter ins Rennen gestartet. Max Verstappen allerdings schied auf Platz fünf liegend schon nach wenigen Runden aus. Der Niederländer ließ seinem Ärger über die erneuten Motorenprobleme über Funk freien Lauf.

