MotoGP: Würstel, Bier und die Angriffslust von Márquez

Spielberg/Wien. Zum dritten Mal gastiert die MotoGP heuer auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg, den Auftakt des Rennwochenendes macht heute traditionell das freie Training. Mit über 200.000 Zuschauern wird auch in diesem Jahr gerechnet, sogar ein neuer Rekord (2016 kamen 215.850, im Vorjahr 201.589) scheint in Reichweite, Restkarten sind noch zu haben. Rechtzeitig zum Rennen findet auch die Extremhitze ein Ende. Die Veranstalter sind jedenfalls gerüstet: 55 Lkw-Ladungen brachten unter anderem 300.000 alkoholfreie Getränke, 110.000 Paar Würstel und über 20.000 Liter Bier in die Obersteiermark.

Weltmeister Marc Márquez liegt nach zehn der 19 Saisonrennen voll auf Kurs Richtung WM-Titel Nummer fünf, angesichts von 49 Punkten Vorsprung auf Valentino Rossi wird der Spanier Österreich in jedem Fall als WM-Führender verlassen. Fünf Saisonsiege hat Márquez heuer bereits gefeiert, in Spielberg aber stand er noch nie ganz oben auf dem Podest. Der hügelige Kurs mit seinen extrem harten Brems- und Beschleunigungspunkten favorisiert Ducati. „Natürlich starten wir ins Wochenende mit dem Versuch zu gewinnen“, erklärte Márquez, der sich im Vorjahr erst in der Schlusskurve dem Italiener Andrea Dovizioso geschlagen geben musste. „Wenn das nicht geht, nehmen wir so viele Punkte für die WM mit wie möglich.“

Die KTM-Tribüne wird wieder in Orange erstrahlen, wenngleich der oberösterreichische Hersteller mit Bradley Smith nur einen Piloten ins Heimrennen schickt. „Ich muss die Fahne allein und stolz tragen. Es kommende Tausende Fans, nur um uns anzufeuern“, weiß der Brite. Pol Espargaró verletzte sich vergangene Woche in Brünn an Ellbogen und Nacken, Testfahrer Mika Kallio laboriert an einer Knieverletzung. Auch sonst läuft das zweite MotoGP-Jahr für KTM noch nicht nach Wunsch, bislang ist man ohne Top-Ten-Platz. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)