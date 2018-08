Maximilian Kofler: Viele Kurven bis zum Traumziel

Ferien im gängigen Sinn kennt Maximilian Kofler nicht. Während andere Teenager die schulfreie Zeit mit Freunden im Bad genießen, verbringt er seinen Sommer auf der Rennstrecke. An diesem Wochenende erlebt er wenige Tage vor seinem 18. Geburtstag sein großes Highlight, dank Wildcard darf er beim Grand Prix von Österreich heute (11 Uhr; MotoGP 14 Uhr, jeweils live ServusTV, Eurosport) in Spielberg mit einer KTM-Maschine in der Moto3-Klasse antreten. „Es ist schon ein cooles Gefühl, vor heimischer Kulisse zu fahren. Wenn dir die Fans zuwinken, bekommt man das schon mit“, sagt der Schüler aus Attnang-Puchheim, der von Rang 23 starten wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.08.2018)