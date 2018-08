Fernando Alonso fährt 2019 nicht mehr in der Formel 1

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat bekannt gegeben in der nächsten WM-Saison 2019 nicht mehr in einem Formel-Eins-Auto zu sitzen. Der Spanier erklärt in seinem Statement: "Ich möchte allen bei McLaren danken. Mein Herz wird immer bei diesem Team sein. Ich weiß, dass sie in Zukunft besser und stärker zurückkehren werden. Das könnte für mich der richtige Zeitpunkt sein, in die Formel 1 zurückzukehren; es würde mich sehr glücklich machen."

Mit seinem Team McLaren lief es in der laufenden Saison wenig zufriedenstellend. Einer der erfolgreichsten Rennställe in der Geschichte der Königsklasse kämpfte in den letzten Saisonen vergeblich um den Anschluss an das Spitzen-Team-Trio bestehend aus Mercedes, Red Bull und Ferarri. Auf Twitter kündigte Alonso seinen Abschied per Videobotschaft an:

Auch Alonso hat die Hoffnungen auf Besserung nicht gebracht. Es ist seine mittlerweile fünfte Saison bei McLaren - die 17. generell in der Formel 1. Der 36-jährige Spanier gilt noch immer als einer der besten Fahrer im Feld und als starker Mann im Team - auch wenn er das bestreitet. Ihm selbst wurden schon seit längerem Abschiedsgedanken unterstellt. Bei der Bekanntgabe seines Formel-Eins-Ausstiegs gab er auch zu, den Beschluss schon länger gefasst zu haben. Längst strebt er andere Motorsportziele an wie den Sieg bei den Indy 500. Ende Juli gewann er die 24 Stunden von Le Mans. Zudem sei die Stimmung im Team "vergiftet", hieß es zuletzt.

Mit dem Sieg in Le Mans hatte Alonso einen weiteren Schritt zur sogenannten "Triple Crown" im Motorsport gemacht. Der zweifache Formel-1-Weltmeister (2005 und 2006) und Monaco-Sieger (2006 und 2007) ist nun der sechste Pilot nach Tazio Nuvolari, Maurice Trintignant, Bruce McLaren, Jochen Rindt und Graham Hill, der sowohl im Fürstentum als auch an der Sarthe gewonnen hat.

Dem seit 2013 in der Formel 1 sieglosen Alonso fehlt damit nur noch ein Sieg beim US-Ovalrennen Indy 500. Im Vorjahr hatte Alonso sogar auf einen Formel-1-Start in Monaco verzichtet, um in Indianapolis antreten zu können. Nach 27 Runden in Führung schied er aber kurz vor Schluss wegen eines Motordefektes aus.

(APA/Red.)