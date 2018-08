Formel 1: Heftiger Trainingscrash in Monza

Formel-1-Pilot Marcus Ericsson hat einen schweren Unfall im Freien Training für den Italien-GP am Freitag in Monza offenbar ohne ärgere Blessuren überstanden. Der Schwede verlor auf der Startgeraden kurz vor der ersten Kurve bei hohem Tempo die Kontrolle über seinen Sauber und überschlug sich mehrfach. Dabei verfehlte das Auto des 27-Jährigen nur knapp einige Streckenposten am Rand der Piste.

Ericssons Auto wurde schwer beschädigt, er selbst kletterte aber augenscheinlich ohne größere Verletzungen aus dem Cockpit. Danach wurde Ericsson zu weiteren Untersuchungen ins Strecken-Hospital gebracht. Das Training wurde für die Aufräumarbeiten am Unfallort unterbrochen.

Die Bestzeit erzielte Sebastian Vettel und bestärkte die Hoffnungen auf einen Ferrari-Heimsieg. Der 31-jährige Deutsche war am Freitag knapp drei Zehntelsekunden schneller als sein finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes. Ein Ausritt ins Kiesbett in der Zielkurve blieb für Vettel folgenlos.

Vor dem 14. der 21 Saisonläufe am Sonntag hat Vettel in der WM 17 Punkte Rückstand auf den Briten Hamilton. In Monza hatte Ferrari zuletzt vor acht Jahren mit Fernando Alonso einen Sieg gefeiert. Vettel war hier 2008 im Toro Rosso sowie 2011 und 2013 mit Red Bull Racing erfolgreich.

