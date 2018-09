Räikkönen rast in Rekordzeit zur Pole-Position in Monza

Monza. Nicht Sebastian Vettel, sondern Kimi Räikkönen bescherte Ferrari die Pole Position im Heim-GP von Monza. Es ist die 18. Pole seiner Karriere, die erste in dieser Saison. Einen besseren Augenblick hätte der Finne nicht erwischen können, denn seine Zukunft bei der Scuderia hängt in der Luft. Räikkönen, Weltmeister von 2007, raste zur Pole in Rekordzeit. 1:19,119 Minuten, so schnell war noch keiner.

"Es gibt keinen besseren Platz als hier auf Pole zu stehen", sagte Räikkönen, der von vielen Finnen und allen Ferrari-Fans gefeiert wurde. Vettel musste sich mit dem zweiten Platz begnügen, war sichtlich darüber nicht erbaut und wollte für Sonntag daher nichts versprecehn.