„Wie vom Himmel aus gelenkt“

Eine deprimierende Zeitenwende, in der man sich um den alten Ruhm nichts mehr kaufen konnte.“ So erinnert sich Gerhard Berger an den Sommer 1988, als Enzo Ferrari im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Ausgerechnet vier Wochen vor Ferraris Heim-Grand-Prix in Monza. Der Sieg dort war dem legendären Firmengründer angeblich wichtiger als die Weltmeisterschaft.

Der damals 29-jährige Berger war die Titelhoffnung der Tifosi, und war sogar noch persönlich von Enzo Ferrari per Handschlag für die Scuderia verpflichtet worden. Doch McLaren-Honda fuhr den Italienern um die Ohren, Ayrton Senna und Alain Prost hatten elf Siege in elf Rennen gefeiert, bevor es nach Monza ging. Aber was vor den Toren Mailands folgte, war nicht nur die emotionalste Stunde der Ferrari-Historie, sondern auch eines der größten Wunder der Formel-1-Geschichte.

Es wurde gar spekuliert, ob nicht höhere Mächte ihre Hände im Spiel gehabt hatten. Immerhin hatte Papst Johannes Paul II. im Frühjahr das Ferrari-Werk in Maranello besucht. „Ich wurde dem Papst vorgestellt, er redete auf Deutsch mit mir“, erzählte Berger einmal der „Presse“.

Im Qualifying fährt Berger hinter den McLaren auf Startplatz drei, seinen Teamkollegen Michele Alboreto hat der Tiroler wie gewohnt im Griff. Vor dem Rennen aber macht Bergers Motor Probleme, er steigt ins Ersatzauto, das wiederum zum Übersteuern neigt. Gerade schafft er es noch rechtzeitig in die Startaufstellung. Der Zweikampf Senna gegen Prost dominiert das Rennen, ehe der zweitplatzierte Prost plötzlich langsamer wird. Berger zieht am Franzosen vorbei, die Tifosi jubeln, wenig später gibt Prost wegen einer schadhaften Zündkerze auf. Es ist der erste McLaren-Defekt überhaupt in der laufenden Saison.

Auch der noch überlegen führende Senna hat nun ein Problem: Er hat im Duell mit seinem Erzrivalen zu viel Benzin verbraucht. Berger kommt immer näher, Senna muss beim Überrunden von Williams-Ersatzpilot Jean-Louis Schlesser riskieren, es kommt zur Kollision, bei Senna bricht die Hinterradaufhängung. Das Rennen ist auch für den Brasilianer zu Ende – zwei Runden vor Schluss. „Ein Wahnsinn, was sich da draußen abspielt, als ich in Führung gehe und sie nicht mehr hergebe“, erzählt Berger. Die Ferraris erben einen Doppelsieg, doch auch Berger hätte das Ziel beinahe nicht gesehen. „Auf der Ziellinie zeigt die Benzinuhr, dass gerade noch Sprit für eine Zehntelrunde Vollgas übrig ist.“

Die Fans springen über die Zäune, tanzen auf der Strecke, einige knien auf der Fahrbahn. „Es war ja erst vier Wochen nach dem Tod des alten Herrn, man konnte sich gegen einen mythischen Zusammenhang gar nicht wehren“, sagte Berger im Rückblick. Damals hat er den Sieg Enzo Ferrari gewidmet und erklärt: „Es war, als hätte er mich vom Himmel aus gelenkt.“



Italienische Ingenieurskunst. 30 Jahre später überschattet eine traurige Parallele Ferraris Heim-Grand-Prix in Monza (15.10 Uhr, live, ORF eins, RTL). Vor fünf Wochen ist Sergio Marchionne verstorben, der Fiat-Sanierer, Vorstandsvorsitzende von Ferrari und einer der Väter des jüngsten Aufschwungs des Traditionsrennstalls. Denn anders als 1988 sind die Ferraris heuer Sieganwärter Nummer eins in Monza. Schon in der Vorwoche in Spa-Francorchamps hat Sebastian Vettel seinen Rivalen Lewis Hamilton im Mercedes düpiert, eine absolute Machtdemonstration. Schon wurde über eine Benzin-Spezialmischung der Italiener und ein exklusives Batteriemanagement spekuliert. Jedenfalls deutet sich eine Wende im WM-Duell zwischen dem noch führenden Hamilton und Verfolger Vettel an, elf Jahre nach Ferraris jüngstem WM-Titel durch Kimi Räikkönen hat der Rennstall mit Vettel wieder alle Chancen.

Der Deutsche war es auch, der Berger vor zehn Jahren ein bemerkenswertes Monza-Jubiläum beschert hat. Berger war Mitbesitzer des Red-Bull-Schwesternteams Toro Rosso, und als solcher unzufrieden mit seinen Stammfahrern. „Es war Dietrich Mateschitz, der die Idee hatte, Vettel reinzusetzen. Ich kannte ihn noch vom Kart, auch weil Michael Schumacher schon damals von ihm erzählt hatte“, erinnert sich Berger. Sensationell feierte der 21-jährige Vettel im unterlegenen Toro Rosso in Monza seinen ersten von mittlerweile 52 Grand-Prix-Siegen in der Formel 1. „Die Empfehlung von Mateschitz war die richtige – dabei war uns noch gar nicht so bewusst, wie gut Vettel eigentlich ist.“

Nach vier WM-Titeln in Folge mit Red Bull heuerte Vettel schließlich bei Ferrari an. Der Mythos, die Emotionen vor dem Heimrennen seines Teams gehen auch am Routinier nicht spurlos vorbei. „Enzo ist immer noch lebendig, durch die Menschen, die seine Autos bauen“, erklärte Vettel.



Das schönste Auto. Berger musste nach seinem Triumph vor 30 Jahren mit dem Hubschrauber aus Monza flüchten, 200.000 Fans hatten das Autodromo Nazionale in einen Hexenkessel verwandelt. Eine Wette mit Ferrari-Rennleiter Marco Piccinini bescherte ihm aber seinen Siegerwagen, einen Ferrari F1/88C (V6-Biturbo, 630PS, 540kg). „Der Ferrari von 1988 war das schönste Auto meiner 15 Jahre in der Formel 1. Diese niedrige Schnauze und die wuchtige Kraft der Hinterräder, das war ein Statement, das eigentlich kein Formel-1-Auto danach mehr zustande gebracht hat.“

Qualifying Kimi Räikkönen

lässt Ferrari-Fans hoffen. Der Finne sicherte sich mit Rekordzeit von 1:19,119 Minuten die erste Pole-Position in dieser Saison. Weltmeister 2007

Räikkönen fährt um einen neuen Vertrag bei der Scuderia, diese Pole könnte schon über seine Zukunft entschieden haben. Sieger?

Sebastian Vettel wurde Zweiter vor Lewis Hamilton, mit diesen beiden Fahrern ist heute im Rennen (ab 15.10 Uhr, live, ORF eins, Sky) zu rechnen. 2010 gelang Ferrari der letzte Heimsieg in Monza. Es war Fernando Alonso gelungen. Vor 30 Jahren hatte Gerhard Berger den wichtigsten Sieg der Scuderia errungen.

