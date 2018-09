DTM-Pilot Lucas Auer: Charakterbildung im Höchsttempo

Die Ausgangslage ist ein bisschen eine andere als im Vorjahr, die Freude aber unverändert groß. Am kommenden Wochenende gastiert Lucas Auer mit der DTM-Serie für zwei Rennen (Samstag und Sonntag, je 13.15 Uhr, live, ORF eins) auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. „Ich bin stolz, ein Heimrennen zu haben, und freue mich sehr“, betont der Tiroler. Im Gegensatz zu 2017, als er als Gesamtzweiter anreiste, hat er diesmal auf Rang sieben liegend mit der Titelentscheidung nichts mehr zu tun. Dafür liefert sich das Mercedes-Duo an der Spitze ein enges Duell: Vor den letzten beiden Stationen trennen Gary Paffett und Paul di Resta nur zwei Punkte, zudem hat Audi-Pilot René Rast zuletzt mit zwei Siegen auf dem Nürburgring seinen Rückstand auf 57 Zähler reduziert. Den Fans in der Obersteiermark garantiert der Lokalmatador deshalb ein Spektakel: „In dieser Saison geht es drunter und drüber, es werden die Fetzen fliegen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.09.2018)