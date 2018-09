Hamilton auf Titelkurs Stallorder bei Mercedes

Sotschi/Wien. Richtig glücklich war niemand auf dem Podest des Grand Prix von Russland. Lewis Hamilton hatte seinen Sieg einer Mercedes-Stallorder zu verdanken, Teamkollege Valtteri Bottas landete so auf dem bitteren zweiten Platz und der Dritte im Bunde, Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, hatte in der WM weiter Boden auf Hamilton verloren. Der Brite fährt seinem fünften Titel entgegen, Vettel hat fünf Rennen vor Schluss 50 Punkte Rückstand und kann die WM nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen.

Der schnellste Mann an diesem Wochenende aber war Bottas. Der Finne war von der Pole-Position gestartet und ließ Hamilton nach einem Funkspruch aus der Mercedes-Box in Runde 25 passieren. „Es fühlt sich nicht richtig an. Im Sinn der Meisterschaft muss man diese Entscheidung einfach treffen. Man kann diese sieben Punkte nicht herschenken“, erklärte Mercedes-Sportchef Toto Wolff. „Es ist, wie es ist“, meinte Bottas. Auch Hamilton verzichtete bei seinem achten Saisonsieg, seinem 70. insgesamt, auf Jubelposen. „Valtteri hätte es verdient gehabt. Er ist wirklich ein Gentleman, dass er mich vorbeigelassen hat. Es war Teamarbeit heute.“

Max Verstappen und Daniel Ricciardo in den Red Bulls belegten die Plätze fünf und sechs – obwohl sie wegen neuer Motorenteile von der vorletzten Reihe aus gestartet waren. (joe)

GRAND PRIX VON RUSSLAND

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:27:25,181

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +2,545 Sek.

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +7,487

Weiters: 4. Räikkönen (FIN) Ferrari +16,543 5. Verstappen (NED) Red Bull +31,016 6. Ricciardo (AUS) Red Bull +1:20,451 Min. 7. Leclerc (MON) Sauber +1:38,390 8. Magnussen (DEN) Haas +1 Runde 9. Ocon (FRA) Force India +1 Runde 10. Pérez (MEX) Force India +1 Runde.

WM-Stand (nach 16 von 21 Rennen): 1. Hamilton 306 2. Vettel 256 3. Bottas 189.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.10.2018)