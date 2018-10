Formel 1: Mercedes-Duo Hamilton und Bottas in Suzuka aus Reihe eins

Weltmeister und Titelfavorit Lewis Hamilton hat sich am Samstag im Qualifying des Formel-1-Grand-Prix von Japan in Suzuka die Pole Position gesichert. Der Engländer setzte sich vor seinem finnischen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas durch. Rang drei ging an den Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Ferrari-Star Sebastian Vettel landete nach einem Lapsus im Reifen-Poker nur auf Rang neun.

Vettel liegt fünf Rennen vor Saisonende bereits 50 Punkte hinter dem WM-Führenden Hamilton auf Rang zwei, kann aus eigener Kraft nicht mehr Weltmeister werden.

