Michael Schumachers Familie veröffentlicht letztes Interview

Es ist ein Video, das die engste Familie von Formel-1-Legende Michael Schumacher bis jetzt unter Verschluss hielt. In dem Video-Interview, kurz vor seinem Skiunfall 2013 aufgenommen, spricht er über seine Karriere-Highlights und persönlichen Erinnerungen daran. Die Aufnahmen entstanden zwei Monate vor seinem folgenschweren Skiunfall am 30. Oktober 2013.

Fans konnten dem siebenfachen Champion damals Fragen stellen, die er im Video beantwortete. Seit heute ist das Video auf der offiziellen Website von Michael Schumacher zu sehen. Seine Familie hat das Interview dort veröffentlicht. Anlass soll Schumachers 50. Geburtstag sein, den er am 3. Jänner feiern wird.

Im Video geht der Formel-1-Held auf die für ihn wichtigsten Titel ein. Der erste im Jahr 1994 mit Benetton oder der erste Titel mit Ferrari 2000. Dieser sei der emotionalste gewesen, sagt Schumacher: "21 Jahre keinen Titel erreicht und selber auch schon viermal gescheitert mit Ferrari zusammen - und dann endlich dieser Sieg: Das war ein ganz spezieller Moment."

Sein härtester Gegner sei Mika Häkkinen gewesen: "Auf der Rennstrecke ein total harter Hund, aber neben der Strecke total fair. Das hat mir sehr imponiert." In dem Interview spricht Schumacher auch über seine Idole aus Kindertagen, seine Erwartungen an die eigene Leistung und die Rolle, die Talent in der Formel 1 spielt. Das gesamte Interview wurde auf Englisch und Deutsch auf Schumachers Website veröffentlicht.

>>> Video auf Michael Schumachers Website

(Red.)