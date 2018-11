Mehr als 100 Bewerberinnen für Formel W

Für die neue mit Formel-3-Boliden gefahrene Frauen-Rennserie "W Series" haben sich mehr als 100 Pilotinnen beworben. Dies teilten die Organisatoren am Mittwoch mit und gaben gleichzeitig eine erweiterte Liste mit 55 Kandidatinnen bekannt. Nur insgesamt 18 Fahrerinnen werden in der am 3. Mai 2019 in Hockenheim beginnenden und mit 1,5 Millionen Dollar Preisgeld dotierten "W Series" dabei sein.

Beim kommenden Auswahlverfahren zur Ermittlung des endgültige Rennfeldes haben auch die Ex-Formel-1-Piloten Alexander Wurz und David Coulthard als Juroren ein gewichtiges Wort mitzureden. Der Niederösterreicher und der Schotte bewerten u.a. bei Testfahrten die Fähigkeiten der Kandidatinnen im Alter von 17 bis 33 Jahren. Österreicherin ist keine dabei.

(APA)