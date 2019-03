Formel 1: Die Kräfteverhältnisse auf dem Asphalt

Melbourne/Wien. Das lange Warten für Formel-1-Fans findet ein Ende, wenn am Sonntag (5.35 Uhr, live in ORF eins/erstes Training: Freitag, 1.55 Uhr, live in Sky) in Melbourne die Ampeln zum WM-Auftakt wieder auf Grün schalten. Nach dem Tarnen und Täuschen bei den Testfahrten wird das erste von 21 Saisonrennen – am 30. Juni gastiert die Motorsport-Königsklasse wieder in Spielberg – Aufschluss über die Kräfteverhältnisse geben. „Ferrari hat zurzeit das schnellste Auto. Das wird unser größter Kampf bisher werden und eine große Herausforderung, den Rückstand aufzuholen“, meinte Weltmeister Lewis Hamilton, der die darin liegende Chance betonte: „Wir müssen einen Berg erklimmen, aber wir wissen, wie das geht.“

In Australien wird sich zeigen, ob der Rückstand der Silberpfeile wirklich bis zu eine halbe Sekunde pro Runde beträgt. Mercedes hielt sich bei den Tests in Barcelona bedeckt, enthüllte erst in der zweiten Woche das für die Saison vorgesehene Aerodynamik-Design. „Es gibt überall noch Fragezeichen, aber wir befinden uns auf dem richtigen Weg“, beruhigte Hamilton. Die nun rund 20 Zentimeter kürzeren Frontflügel sind eine der wenigen regeltechnischen Änderungen für diese WM, durch weniger turbulente Nachströmung soll das Hinterherfahren und dadurch das Überholen einfacher werden. Der Brite selbst fand vor allem Gefallen an der Anhebung des Mindestgewichts für Fahrer. „Ich freue mich darauf, etwas mehr essen zu können“, scherzte der 34-Jährige.

Für Sebastian Vettel soll seine traditionelle Startnummer fünf zum guten Omen werden. Im fünften Jahr soll dem Deutschen endlich sein erster Titel mit Ferrari – der fünfte insgesamt – gelingen, ebenso wie es im Jahr 2000 Michael Schumacher gelang. „Ich denke, dass wir ganz gut dabei sein sollten“, erklärte der 31-Jährige, der sich nach den ansprechenden Testauftritten aber nicht in Sicherheit wiegt. „Bei Mercedes ist aus unserer Sicht schwer zu sagen, was genau passiert.“ Neben dem Duell mit Hamilton gilt es für Vettel, seinen internen Status als Nummer eins der Scuderia gegenüber Neuzugang Charles Leclerc zu behaupten. Dieser wurde ihm von Neo-Teamchef Mattia Binotto für den Saisonbeginn zugesprochen, eine langfristige Garantie darauf gebe es aber nicht. „Der Verlauf der Saison wird zeigen, wie sich die Dinge entfalten. Die Jungs sind frei, auf der Strecke zu kämpfen. Wir brauchen das, um ihr Bestes, ihr Maximum zu erzielen“, erklärte der 49-Jährige, der im Jänner Maurizio Arrivabene abgelöst hatte.

Motorsport-Enthusiasten hoffen 2019 zudem darauf, dass Red Bull mit Max Verstappen die Titeljagd zum Dreikampf macht. Der erfolgreiche Motorenwechsel zu Honda („Das Beste, was wir machen konnten“) hat nicht nur bei Motorsport-Berater Helmut Marko die Zuversicht wachsen lassen. „Fünf Siege sind das Minimum, das ich mir erwarte, und damit glaube ich, dass man auch eine gewisse WM-Chance hat“, sagte der Steirer, der sein Team zwar hinter Ferrari, aber knapp vor Mercedes sieht. „Wir sind der Überzeugung, dass wir Siege aus eigener Kraft herausfahren können.“ (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2019)