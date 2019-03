Melbourne/Wien. Der Grand Prix von Australien am Sonntag (6.10 Uhr, Qualifying heute 7 Uhr, je live ORF eins, RTL, Sky) ist das erste von 21 Rennen der neuen Formel-1-Saison. In Spielberg gastiert die Königsklasse am 30. Juni, spätestens am 1. Dezember steht in Abu Dhabi der neue Weltmeister fest. Das Wichtigste zur Königsklasse 2019.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.03.2019)