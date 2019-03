Otto Flum tritt nach über 23 Jahren als Radsport-Präsident ab

Otto Flum tritt wie erwartet nach über 23 Jahren als Präsident des Österreichischen Radsport-Verbandes bei der Generalversammlung am Samstag in Leonding nicht mehr zur Wiederwahl an. Das bestätigte der seit kurzem 70-jährige Wiener am Mittwoch. Seinen designierten Nachfolger wollte er vor der Vorstandsneuwahl nicht verraten. Es gebe einen Kandidaten mit großen Verdiensten im Radsport, so Flum.

Der Noch-Präsident erklärte, dass sein Abschied schon länger festgestanden sei. Aktuelle Entwicklungen wie beispielsweise die erneuten Dopingfälle von Stefan Denifl und Georg Preidler hätten seine Entscheidung nicht beeinflusst. "Es ist nach mehr als 20 Jahren einfach an der Zeit, dass jemand anderer übernimmt", sagte der erstmals im November 1995 zum Verbandschef gewählte Wiener zur APA - Austria Presse Agentur.

Er habe in seiner langen Amtszeit viel Positives, aber auch einiges Negatives erlebt. "Es war eine spannende Zeit", bilanzierte Flum und verwies auf die beiden unter seiner Führung veranstalteten Straßen-Weltmeisterschaften 2006 in Salzburg und vergangenes Jahr in Innsbruck als Höhepunkte. Dem Radsport will er als interessierter Beobachter verbunden bleiben. Sein Amt als Vizepräsident im Österreichischen Olympischen Komitee wird er weiterhin ausüben, kündigte Flum an.

