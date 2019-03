Die Freudentränen der stolzen Japaner

Sakhir. Mit 321,9 km/h war Pierre Gasly in Melbourne „geblitzt“ worden, es war der Topspeed beim ersten Rennen dieser Formel-1-Saison. Angetrieben wurde Gaslys Red Bull von einem Honda-Motor. Einen solchen hatte auch Teamkollege Max Verstappen im Heck, als er seinen Red Bull in Australien auf Platz drei steuerte. Ein Honda-Fahrer auf einem Formel-1-Podest? Das hatte es zuletzt 2008 gegeben, als Rubens Barrichello für das Werksteam Platz drei in Silverstone eingefahren hatte.

Seither ist der Stolz der Japaner demontiert worden. In den 1980er- und frühen 1990er-Jahren bescherten Honda-Motoren den Williams und McLaren von Mansell, Piquet, Senna und Prost noch serienweise Siege und Titel. 72 Grand-Prix-Erfolge bedeuten Platz fünf der erfolgreichsten Motorenbauer der Formel 1. Doch das Comeback ab 2015 kam nicht und nicht auf Touren. Zum wahren Desaster entwickelte sich die neuerliche Partnerschaft mit McLaren. Defekte und mangelnde PS machten die Japaner zur Lachnummer, Ex-Weltmeister Fernando Alonso verhöhnte den Motor als bestenfalls ausreichend für eine Nachwuchsserie. 2018 folgte ein Übergangsjahr mit Toro Rosso, seit heuer versorgt Honda auch Red Bull Racing.

Der britisch-österreichische Rennstall hatte mit Renault gebrochen und landete bei den Japanern, auch weil Ferrari und Mercedes den direkten Konkurrenten nicht ausrüsten wollten. „Der Motorenwechsel zu Honda hat das ganze Team mitgerissen“, erklärte Red-Bull-Teamchef Christian Horner. Der Brite erzählte auch, wie Honda-Motorsportchef Masashi Yamamoto geweint habe, nachdem in Melbourne auf Anhieb ein Podestplatz gelungen war. Tatsächlich ist Yamamotos Abteilung unter Beobachtung der Honda-Bosse gestanden, schließlich haben die dreistelligen Millioneninvestitionen in das F1-Comeback vor allem imageschädigende Ergebnisse gebracht.

Nun scheint es, als stehe das Honda-Entwicklungszentrum in Sakura jenen in Brixworth (Mercedes) und Maranello (Ferrari) nicht mehr viel nach. Nur etwa zehn PS sollen auf den Mercedes-Motor fehlen. Bei Honda gibt man sich bescheiden. „Unser ehrlicher Eindruck ist, dass wir das Level von Ferrari und Mercedes noch nicht erreicht haben“, sagt Yamamoto.

Einmaliger Ausreißer?

Nun wartet das zweite Saisonrennen in Bahrain (Qualifying: 16 Uhr, Rennen: Sonntag, 17.10 Uhr, je live auf ORF eins, RTL, Sky). Was in der Wüste für Honda spricht: Im Vorjahr fuhr Gasly noch im Toro Rosso sensationell auf Platz vier.

Heuer aber werden sich in Bahrain die wahren Kräfteverhältnisse offenbaren. Der Renntag in Melbourne ist aus Red-Bull-Sicht wohl eher ein Ausreißer nach oben gewesen. Zum Vergleich: Im Qualifying haben Verstappen zuvor 0,8 Sekunden auf die Pole-Zeit von Lewis Hamilton (Mercedes) gefehlt. Und wie die ersten Trainingszeiten aus Bahrain vermuten lassen, wird auch Ferrari zurückschlagen. Den Topspeed in Australien wollte Red-Bull-Star Verstappen also nicht überbewerten. Er und Gasly seien beide im Windschatten gewesen und hätten vom DRS profitiert.

Gemessen wird die neue Liaison von Red Bull und Honda dann ohnehin an den vier WM-Titeln des Mateschitz-Rennstalls von 2010 bis 2013, damals mit Sebastian Vettel am Steuer und Renault-Motor im Heck. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)