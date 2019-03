Formel 1: Hamilton siegt in Bahrain, Pechvogel Leclerc Dritter

Auch das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2019 ist mit einem Mercedes-Doppelsieg zu Ende gegangen. Lewis Hamilton setzte sich am Sonntag in Bahrain unverhofft vor Melbourne-Sieger Valtteri Bottas durch. Der programmierte Sieger, Ferrari-Youngster Charles Leclerc, wurde am Ende von einem technischen Defekt gestoppt und rettete den dritten Platz. Sebastian Vettel musste sich mit Rang fünf begnügen.

Der 21-jährige Leclerc fuhr am Sonntag bei starkem Wind ein souveränes Rennen, führte das Feld nur kurzfristig nicht an, ehe das System zur Energierückgewinnung nicht mehr voll funktionierte. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie schade...", stammelte der Monegasse, der von Hamilton und Bottas noch überholt wurde. Es wurde immerhin der erste Podestplatz für Leclerc, der sich auch den Zusatzpunkt für die schnellste Runde schnappte.

"Wir haben sehr viel Glück gehabt", sagte Hamilton, für den es der 74. Grand-Prix-Sieg war, in der Auslaufrunde. "Das war ein extremes Pech für Charles. Er ist ein tolles Rennen gefahren." Es warte noch sehr viel Arbeit auf sein Team, merkte Hamilton an. Tatsächlich hatte Mercedes das gesamte Wochenende über die schlechtere Performance als Ferrari gezeigt.

Die Scuderia schien im 999. Rennen der Formel-1-Geschichte lange Zeit sogar auf Kurs Doppelsieg, bis sich Vettel nach einem Fahrfehler drehte und noch einmal an die Box musste. "Ich habe relativ schlagartig das Auto verloren. Ja, unterm Strich ist es mein Fehler", gab Vettel zu.

Wolff: "Es hätte Charles' erster Sieg sein sollen"

"Es hätte eigentlich Charles' erster Sieg sein sollen, und er hätte es auch verdient", meinte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff im ORF-Interview. "Aber du musst die Rennen auch zu Ende fahren, und wir haben das in den letzten Jahren schon gesehen, es ist immer ein Kompromiss zwischen Performance und Haltbarkeit. Am Sonntag werden die Punkte gemacht."

In der WM-Wertung blieb Bottas in Führung, der Finne liegt nun mit 44 Punkten einen Zähler vor seinem Teamkollegen Hamilton. Red-Bull-Pilot Max Verstappen (27), der am Sonntag auf dem vierten Platz landete, ist Dritter. Dahinter folgen Leclerc (26), Vettel (22) und Alfa-Romeo-Mann Kimi Räikkönen (10).

Vettel zog gleich nach dem Start an Pole-Sitter Leclerc vorbei, der für ein paar Kilometer sogar nur Dritter war. Doch bald hatte sich der Monegasse Platz eins zurückgeholt und fuhr auf und davon. In Australien hatte Ferrari Leclerc noch zurückgepfiffen und ein direktes Duell per Stallorder unterbunden.

Vettel-Dreher mit Folgen

Vettel geriet dann gegen Hamilton unter Druck, der sich sozusagen virtuell mit seinem Boxenstopp an dem Deutschen vorbeischummelte ("Undercut"). In der 23. Runde stellte Vettel die Ferrari-Doppelführung wieder her - die hielt aber nicht lange. Hamilton arbeitete sich wieder heran, in der 38. Runde überholte der Brite. Vettel drehte sich im Anschluss ohne Fremdverschulden und beschädigte seine Reifen, was wenig später auch noch zur Folge hatte, dass sich sein Frontflügel spektakulär ablöste.

Vorne entfaltete sich bald darauf das ganze Ferrari-Drama: Bei Leclerc machte sich etwa 15 Runden vor Schluss der Defekt bemerkbar, dem in Führung liegenden Auto standen etwa 150 PS mit einem Schlag nicht mehr zur Verfügung. In der 48. Runde schnappte sich so Hamilton Platz eins, Bottas nutzte seine Chance wenig später.

Zwei Runden vor Schluss rückte zum Glück von Leclerc, nachdem Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo ihre Renault-Dienstwagen abstellen hatten müssen, das Safety Car aus. Dadurch war der Monegasse wenigstens vor einer Attacke von Verstappen sicher.

