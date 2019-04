Formel 1: Der Prinz aus Monaco erobert die Königsklasse

Sakhir. Die Verbrennung in einem Zylinder war es, die Charles Leclerc seinen ersten Sieg in der Formel 1 gekostet hat. In Runde 46 lahmte plötzlich der sonst so überlegene Ferrari, Mercedes und Lewis Hamilton erbten den Sieg in Bahrain. Dennoch: Der Star dieses Rennwochenendes war der am Ende drittplatzierte Ferrari-Youngster Leclerc: Schnellster im Abschlusstraining, Pole-Position, Führung bis zehn Runden vor Schluss, schnellste Rennrunde.

Nach nur zwei Rennen stellt der 21-jährige Monegasse bereits die Machtfrage bei Ferrari. Beim Saisonauftakt in Melbourne noch von einer Stallorder hinter Teamkollege Sebastian Vettel gehalten, zeigte sich in Bahrain, was passiert, wenn Ferrari seinem Newcomer freie Hand gewährt: Der chancenlose Vettel wurde nur Fünfter.

Dem vierfachen Weltmeister droht gar der Verlust seines Nummer-eins-Status bei der Scuderia. Vettel haderte mit seinem Ferrari, obwohl es an diesem Wochenende kein schnelleres Auto gab, und meinte, Leclerc habe sich einfach leichtergetan. Zumindest den Fehler im Zweikampf mit Hamilton gab er zu: „Der Dreher geht auf meine Kappe.“ Während also Vettel seine Fehleranfälligkeit aus dem Vorjahr – die ihn letztlich die WM-Chance gekostet hat – fortsetzt, entfacht Leclerc die Träume der Ferraristi von der nächsten Weltmeisterschaft.

Zuletzt hatte Ferrari 2006 mit Felipe Massa auf einen ähnlich unerfahrenen Jungspund gesetzt. Und auch Vettel, der Hausherr in Maranello, wäre lieber mit Kimi Räikkönen als Teamkollege weitergefahren. Der Finne hatte eine ähnliche Denkweise wie Vettel, kam dem Deutschen dabei aber nicht in die Quere. Leclerc hingegen ist topmotiviert und verfolgt einen klaren Karriereplan, abgesegnet auch vom verstorbenen Fiat-Chef Sergio Marchionnne.

Schicksalsschläge

Als 18-Jährigen nahm Ferrari den Spross einer Plastikfabrikantenfamilie in das eigene Förderprogramm auf. Leclerc hatte sich bereits über den Kartsport und die Formel Renault in die Formel 3 hochgefahren, 2016 war er GP3-Champion, ein Jahr später Formel-2-Meister. Sein Management übernahm Nicolas Todt, Sohn von FIA-Präsident und Ex-Ferrari-Teamchef Jean Todt. Vor dem Sprung in die Königsklasse musste Leclerc aber noch zwei Schicksalsschläge verkraften: Sein Jugendfreund und Förderer Jules Bianchi verstarb nach einem Unfall beim Großen Preis von Japan 2015. Auch Vater Hervé Leclerc, ebenfalls ehemaliger Rennfahrer, verstarb 2017 nach langer Krankheit. Er sei dadurch noch stärker geworden, erklärte Leclerc einmal.

Sein Lernjahr in der Formel 1 absolvierte er 2018 bei Sauber. „Bei Ferrari muss ich sofort liefern“, war sich Leclerc noch vor seiner ersten Ausfahrt in Rot bewusst. „Ich bin reif genug. Man muss sich nur Lewis Hamilton ansehen, er fuhr in seinem ersten Jahr an die Spitze.“

Tatsächlich haben die großen Champions in ihren Anfangsjahren die arrivierten Teamkollegen auf Anhieb unter Druck gesetzt – siehe Vettel bei Red Bull, siehe Hamilton bei McLaren. Der amtierende Weltmeister ließ in Bahrain keine Gelegenheit aus, Leclerc zu loben. Hamilton machte gar eine Geste der Entschuldigung, als er den lahmenden Ferrari überholte. „Ich stand so kurz davor, mir einen Kindheitstraum zu erfüllen“, sagte Leclerc. Nachsatz: Ferrari werde noch stärker zurückkommen. (joe)

